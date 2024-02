Governo apresenta programa de distribuição de imóveis da União para habitação e políticas públicas

No evento, no Palácio do Planalto, Lula assinou dois decretos para estruturar o programa, definir prioridades na destinação dos imóveis e autorizar a transferência de prédios do INSS à Secretaria de Patrimônio da União sem necessidade de recomposição do Fundo Geral de Previdência.

O presidente disse que o ato desta segunda-feira "não é bem um lançamento" porque imóveis já foram cedidos pelo governo em 2023 e no início deste ano. Segundo ele, o governo agora intensificará a distribuição desses bens.

De acordo com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, foram feitas no ano passado 264 entregas espalhadas pelo país, sendo 53 para habitação, 9 para regularização fundiária, 201 para políticas públicas estratégicas e um grande terreno para múltiplos usos.

Sobre os próximos passos, a ministra afirmou que mais de 500 imóveis estão atualmente em estudo para destinação ao programa. A ministra disse ainda que somente o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem 3.213 imóveis não operacionais e que também poderão ser destinados para essa finalidade.

Segundo ela, alguns imóveis que já estão atualmente ocupados por movimentos sociais passarão por regularização a partir de iniciativas no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com a ministra, será possível liberar quase 6.000 unidades habitacionais com os imóveis já selecionados para destinação ao programa.