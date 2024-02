Militar dos EUA morre após atear fogo em si mesmo do lado de fora da embaixada de Israel

O New York Times informou separadamente que o homem, vestindo uniforme militar, transmitiu o incidente ao vivo pela internet.

"Não serei mais cúmplice de genocídio", disse o homem antes de se encharcar com um líquido transparente e atear fogo em si mesmo, gritando "Palestina Livre", segundo o Times.

O incidente ocorre em meio aos contínuos protestos pró-palestinos e pró-israelenses nos EUA, após o ataque do grupo militante Hamas a Israel em 7 de outubro, que matou 1.200 israelenses e fez 253 reféns em um ataque transfronteiriço.

As Forças Israelenses têm empreendido uma campanha militar contra o grupo que governa Gaza, destruindo grande parte do enclave, com a morte confirmada de quase 30.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde palestinas.

As embaixadas de Israel têm atraído protestos contínuos contra a guerra. Em dezembro, uma mulher que protestava contra a guerra ateou fogo em si mesma do lado de fora do consulado israelense em Atlanta.

