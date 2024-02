Peru vai declarar emergência sanitária em regiões diante de aumento de casos de dengue

LIMA (Reuters) - O Peru vai declarar emergência sanitária em 20 de suas 25 regiões devido a um aumento nos casos de dengue, com 28 mortes registradas neste ano, e em meio a uma onda de calor e chuvas fortes favoráveis à reprodução em massa do mosquito que transmite a doença, disse o ministro da saúde do país nesta segunda-feira.

César Vasquez disse que há "um risco iminente" de um surto de dengue após um aumento de 95% para 24.981 casos até a sétima semana do ano, em comparação com 12.624 casos com 18 mortes no mesmo período em 2023.

"Há 20 regiões que serão consideradas em situação de emergência de saúde devido à dengue", disse Vasquez à estação de rádio local RPP. A medida, que aumenta a capacidade de resposta das instituições de saúde do país com recursos, será formalizada nas próximas horas ou dias.