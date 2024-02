Primeiro-ministro palestino Mohammad Shtayyeh renuncia

"A renúncia do governo de Shtayyeh só faz sentido se ocorrer dentro do contexto de um consenso nacional sobre os arranjos para a próxima fase", disse à Reuters Sami Abu Zuhri, autoridade sênior do Hamas.

Israel prometeu destruir o Hamas e diz que, por motivos de segurança, não aceitará o governo da Autoridade Palestina sobre Gaza após a guerra, que eclodiu depois de um ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, o qual matou cerca de 1.200 israelenses e estrangeiros, de acordo com os registros israelenses.

Até o momento, quase 30.000 palestinos foram mortos nos combates em Gaza, segundo autoridades de saúde palestinas, e quase toda a população foi expulsa de suas casas.

(Reportagem de Ali Sawafta em Ramallah e Nidal al-Mughrabi no Cairo)