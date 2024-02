Suprema Corte dos EUA avalia leis de Flórida e Texas que regulam plataformas de mídia social

Os juízes precisam decidir se a Primeira Emenda protege a arbitragem editorial das plataformas e proíbe que os governos forcem as empresas a publicar conteúdo contra sua vontade. As empresas têm afirmado que sem essa arbitragem -- incluindo a capacidade de bloquear ou remover conteúdo ou usuários, priorizar determinadas publicações em detrimento de outras ou incluir contexto adicional -- seus sites seriam invadidos por spam, bullying, extremismo e discurso de ódio.

Outra questão para os juízes é se as leis estaduais sobrecarregam ilegalmente os direitos de liberdade de expressão das empresas ao exigir que elas forneçam aos usuários explicações individualizadas para determinadas decisões de moderação de conteúdo, incluindo a remoção de publicações de suas plataformas.

O governo do presidente Joe Biden, que se opõe às leis da Flórida e do Texas, tem argumentado que as restrições de moderação de conteúdo violam a Primeira Emenda ao forçar as plataformas a apresentar e promover conteúdo que consideram questionável.

Autoridades da Flórida e do Texas têm argumentado que as ações de moderação de conteúdo dessas empresas não se enquadram na proteção da Primeira Emenda porque essa conduta -- que elas consideram como "censura" -- não é, em si, discurso.

Ao sancionar a lei em 2021, o governador da Flórida, Ron DeSantis, disse: "Muitos em nosso Estado vivenciaram a censura e outros comportamentos tirânicos em primeira mão em Cuba e na Venezuela. Se os censores das Big Tech aplicarem as regras de forma inconsistente, para discriminar em favor da ideologia dominante do Vale do Silício, eles agora serão responsabilizados."

A lei da Flórida exige que as grandes plataformas "apresentem algum discurso que, de outra forma, prefeririam não apresentar", proibindo a censura ou o banimento de um candidato político ou 'empresa jornalística'".