Ucrânia pede que Polônia puna responsáveis por derramamento de grãos ucranianos

Os agricultores poloneses, que protestam contra o que descrevem como concorrência desleal da Ucrânia e as regulamentações ambientais da União Europeia, têm bloqueado as passagens de fronteira com a Ucrânia, bem como as rodovias, e derrubado deliberadamente produtos ucranianos de vagões de trem.

Incidentes anteriores de grãos derrubados ocorreram na fronteira com a Ucrânia na semana passada.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse no domingo que é importante para a Ucrânia manter relações estreitas com a Polônia, mas que Kiev também estava pronta para defender as empresas que foram prejudicadas pelos bloqueios de fronteira por manifestantes poloneses.

"Infelizmente, o bloqueio continua", disse o porta-voz do serviço de fronteira ucraniano, Andriy Demchenko, na televisão.

"No total, 2.200 caminhões estão na fila em território polonês e os agricultores (poloneses) estão deixando passar vários veículos por hora em ambas as direções. Mais bloqueados estão os caminhões vindos da Ucrânia", disse ele.

A Ucrânia tem dito que o bloqueio causou sérias perdas econômicas e prejudicou seu esforço de guerra.