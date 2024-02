Agricultores poloneses se manifestam em Varsóvia contra políticas da UE e importações da Ucrânia

VARSÓVIA (Reuters) - Milhares de agricultores poloneses saíram às ruas de Varsóvia nesta terça-feira, carregando a bandeira nacional e tocando buzinas manuais, em uma ampliação de um protesto que começou no início de fevereiro contra as importações de alimentos da Ucrânia e as regras ambientais da União Europeia.

Agricultores de toda a Europa vêm protestando há semanas contra as restrições impostas a eles pelas regulamentações do "Acordo Verde" da UE, destinadas a combater as mudanças climáticas, bem como contra o aumento dos custos e o que eles dizem ser uma concorrência desleal de fora do bloco, especialmente da Ucrânia.

Os agricultores poloneses se reuniram no centro de Varsóvia antes de marcharem em direção ao Parlamento e, em seguida, ao gabinete do primeiro-ministro.