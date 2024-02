Aliado de Navalny pede que russos protestem no dia da eleição e irrita Kremlin

(Reuters) - Um aliado próximo do falecido líder da oposição russa, Alexei Navalny, conclamou os russos na terça-feira a comparecerem em grande número a um protesto contra o presidente Vladimir Putin no dia da eleição do mês que vem, convocado por Navalny pouco antes de sua morte.

O Kremlin advertiu que haveria consequências legais para quem atendesse ao que chamou de convocação provocativa de pessoas que rotulou como perigosas extremistas apoiadas pelos Estados Unidos.

Em uma publicação nas mídias sociais em 1º de fevereiro, Navalny pediu aos russos que registrassem seu protesto comparecendo às urnas ao mesmo tempo, ao meio-dia de 17 de março. Navalny morreu em uma colônia penal no Ártico em 16 de fevereiro.