Em Michigan, eleitores estão "descomprometidos" com Biden e Trump deve vencer Haley

"Sei e compreendo que Biden não pode estalar os dedos e fazer com que tudo fique bem, mas uma mensagem mais forte de cessar-fogo teria funcionado", disse ele.

No geral, 61% dos democratas apoiam a maneira como Biden tem lidado com o conflito entre Israel e o Hamas, apontou uma pesquisa da Harvard-Harris em fevereiro.

DUELO DE DISPUTAS REPUBLICANAS

O comparecimento em Michigan para a adversária de Trump, Nikki Haley, que obteve quase 40% dos votos republicanos em seu Estado natal da Carolina do Sul no último sábado, pode dar uma mostra do tamanho da parcela de republicanos que tem dúvidas sobre um segundo mandato de Trump.

O Partido Republicano de Michigan alocará os delegados deste ano para a convenção do partido em julho com base tanto nas primárias de terça-feira, abertas a todos os eleitores, quanto em um caucus (assembleia de eleitores) marcado para o sábado, no qual membros ativos do partido escolhem o indicado.

Tomado pelo caos de facções em conflito, o Partido Republicano de Michigan realizará caucuses concorrentes no sábado. Trump deve vencer com facilidade as primárias e os caucuses. Pesquisas de opinião indicam que ele tem uma vantagem média de quase 57 pontos percentuais sobre Haley no Estado, segundo o site de monitoramento de pesquisas FiveThirtyEight.