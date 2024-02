Europeus descartam envio de tropas para Ucrânia e Rússia repreende Macron

Seus comentários, feitos em uma reunião de líderes europeus convocada às pressas em Paris sobre formas de aumentar o apoio a Kiev, ocorrem em meio as ganhos no campo de batalha das forças do presidente russo, Vladimir Putin, no leste da Ucrânia e à crescente escassez de munição e de tropas do lado ucraniano.

No entanto, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Polônia e República Tcheca se distanciaram de qualquer sugestão de que poderiam enviar tropas terrestres para a guerra na Ucrânia, agora em seu terceiro ano.

"Não haverá tropas, nem soldados em solo ucraniano enviados por países europeus ou Estados da Otan", disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta terça-feira.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, foi igualmente inflexível.

"O uso de tropas no solo não é uma opção para a Alemanha", disse Pistorius aos repórteres durante uma visita a Viena.

Buscando esclarecer os comentários de Macron, o ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, disse nesta terça-feira que o presidente tinha em mente o envio de tropas para tarefas específicas, como ajudar na remoção de minas, produção de armas no local e defesa cibernética.