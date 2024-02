Israel e Hamas mostram cautela sobre negociações de trégua após Biden dizer que acordo está próximo

"Não temos um acordo final sobre nenhuma das questões que estão impedindo a obtenção de um acordo", declarou Majed Al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar. "Continuamos esperançosos de que possamos chegar a algum tipo de acordo."

Duas autoridades de alto escalão do Hamas disseram à Reuters que os comentários de Biden, que pareciam sugerir que um acordo já havia sido alcançado em princípio, eram prematuros.

Ainda há "grandes lacunas a serem preenchidas", afirmou uma das autoridades do Hamas à Reuters. "As questões primárias e principais do cessar-fogo e da retirada das forças israelenses não estão claramente definidas, o que atrasa a obtenção de um acordo".

Israel não comentou diretamente as falas de Biden, mas a porta-voz do governo Tal Heinrich disse que qualquer acordo ainda exigiria que o Hamas abandonasse "demandas estranhas, em outra órbita, em outro planeta".

"Estamos dispostos a isso. Mas a questão continua sendo se o Hamas está disposto", declarou ela.

De acordo com o site de notícias israelense Ynet, autoridades israelenses seniores não identificadas disseram que não entendiam "em que se baseia o otimismo (de Biden)".