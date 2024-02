Legitimidade do G20 depende do tratamento dado aos mais pobres do mundo, diz diretor do PNUD

Por Jake Spring

SÃO PAULO (Reuters) - A legitimidade das potências econômicas do G20 depende do seu impacto sobre as pessoas mais pobres do mundo, e não apenas do controle da inflação, disse o diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner, nesta terça-feira.

Os ministros das Finanças dos países do G20 estão se reunindo em São Paulo nesta semana, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocando o combate à desigualdade, à pobreza e às mudanças climáticas no topo da agenda do grupo durante a presidência brasileira neste ano.