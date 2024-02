G20 abordará "conflitos" regionais em comunicado mais curto que o usual

"Os riscos para as perspectivas econômicas globais estão mais equilibrados", com uma desinflação mais rápida do que o esperado e uma consolidação fiscal mais favorável sustentando o crescimento, afirma o documento.

Após uma reunião de ministros das Relações Exteriores no Rio de Janeiro na semana passada focada nas profundas divisões sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia e o bombardeio de Gaza por Israel, espera-se que as autoridades financeiras do G20 deixem de lado a geopolítica e se concentrem nas questões econômicas globais quando se reunirem em São Paulo nesta semana.

O esboço do comunicado que os vice-ministros das Finanças estão revendo reflete um esforço delicado para reconhecer os conflitos regionais, mantendo ao mesmo tempo o consenso, que o Brasil tem enfatizado durante a sua presidência do G20.

"Entre os riscos negativos para a economia global estão (guerras e) a escalada de conflitos, a fragmentação geoeconômica, o aumento do protecionismo e as perturbações nas rotas comerciais", mostra o esboço.

O fato de as palavras "guerras e" estarem entre parênteses sugere que ainda não houve consenso dentro do grupo sobre a inclusão da linguagem na versão final, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

A coordenadora brasileira da trilha de finanças do G20, Tatiana Rosito, disse nesta terça-feira que o grupo está a caminho de um "comunicado curto que reflita as prioridades brasileiras".