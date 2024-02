PF e Ibama repatriam 12 araras e 17 micos da fauna brasileira encontrados em Togo

Por Ricardo Brito e Leonardo Benassatto

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - A Polícia Federal e o Ibama realizaram uma operação internacional para repatriar 12 araras-azuis-de-lear e 17 micos-leões-dourados que haviam sido retirados irregularmente da fauna brasileira e que foram localizados no Togo.

As investigações, que contaram com o apoio de diversos países, localizaram os animais no dia 12 de fevereiro em Lomé, capital do país da África Central, em um veleiro de bandeira brasileira, conforme comunicado da PF e uma fonte da corporação com conhecimento das investigações.