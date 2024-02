Premiê italiana perde controle da Sardenha em derrota eleitoral

Por Angelo Amante

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, sofreu seu primeiro revés eleitoral significativo desde que assumiu o cargo em 2022, segundo resultados divulgados nesta terça-feira, com seu bloco de direita perdendo o poder na ilha mediterrânea da Sardenha.

Alessandra Todde, integrante do Movimento 5 Estrelas, de esquerda, com apoio do Partido Democrático (PD), obteve 45,4% dos votos na eleição de domingo, superando Paolo Truzzu, candidato escolhido a dedo por Meloni, que obteve 45,0%.