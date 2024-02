Yellen diz que Israel está retomando transferências de receitas fiscais para Autoridade Palestina

Por Andrea Shalal

SÃO PAULO (Reuters) - Israel concordou em retomar a transferência de receitas tributárias para a Autoridade Palestina a fim de financiar serviços básicos e fortalecer a economia da Cisjordânia, disse a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, nesta terça-feira.

Yellen revelou a mudança em uma entrevista coletiva no Brasil, dizendo que as transferências de receitas "têm que continuar", mas alertando que as restrições israelenses à circulação de trabalhadores palestinos estavam paralisando o comércio tanto na Cisjordânia como em Israel.