Alemanha acolhe conversações de paz entre Armênia e Azerbaijão

Em dezembro, os vizinhos do Sul do Cáucaso emitiram uma declaração conjunta afirmando que queriam chegar a um acordo de paz.

A Armênia cristã e o Azerbaijão majoritariamente muçulmano entraram em guerra pela primeira vez pela região separatista de Nagorno-Karabakh em 1988. Após décadas de inimizade, o Azerbaijão recapturou em setembro Karabakh, controlada pela sua maioria étnica armênia desde a década de 1990, apesar de ser reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão.

A ofensiva levou a maior parte dos 120 mil armênios étnicos da região a fugir para a vizinha Armênia.

A Armênia descreveu a ofensiva como uma limpeza étnica. O Azerbaijão negou e disse que aqueles que fugiram poderiam ter permanecido e sido integrados ao Azerbaijão.

O Ministério das Relações Exteriores alemão é o anfitrião das negociações. Baerbock se reunirá separadamente com seus homólogos do Azerbaijão e da Armênia na quarta-feira, antes de sediar uma reunião trilateral.

Entre as questões pendentes entre os dois vizinhos está a falta de acordo sobre a fronteira comum, com cada um mantendo pequenos enclaves rodeados pelo território do outro.