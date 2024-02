Defesas aéreas da Síria interceptam ataques israelenses perto de Damasco, segundo imprensa estatal

Fontes regionais de inteligência dizem que a Força Quds do Irã e milícias que ele apoia, cujas presenças se espalharam pela Síria nos últimos anos, tem uma forte presença no bairro de Sayeda Zainab, no sul de Damasco, onde milícias com apoio iraniano têm uma rede de bases subterrâneas.

O Irã tem sido um dos principais apoiadores do presidente Bashar al-Assad durante o conflito de quase 12 anos na Síria.

Seu apoio a Damasco e ao grupo libanês Hezbollah tem atraído ataques aéreos regulares de Israel, com o objetivo de restringir o poder militar extraterritorial de Teerã.

Esses ataques têm se intensificado durante a guerra em Gaza, com mais de meia dúzia de membros da Guarda Revolucionária Iraniana mortos em supostos ataques israelenses contra a Síria desde dezembro.

