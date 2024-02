Hamas eleva apostas em negociações de trégua com convocação no Ramadã

Biden disse que espera que esse acordo, que, segundo uma fonte, também permitiria a entrada de mais ajuda no enclave e a libertação de prisioneiros palestinos, possa ser finalizado até 4 de março. O mês sagrado muçulmano do Ramadã está previsto para começar na noite de 10 de março.

Tanto Israel quanto o Hamas minimizaram as perspectivas de uma trégua e os mediadores do Catar disseram que as questões mais controversas ainda não tinham sido resolvidas.

Israel afirmou na segunda-feira que permitiria as orações do Ramadã na Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, mas estabeleceria limites de acordo com as necessidades de segurança, se preparando para possíveis confrontos se multidões de palestinos comparecerem e a violência em Gaza ainda estiver em alta.

"Essa é uma convocação ao nosso povo em Jerusalém e na Cisjordânia para marchar até Al-Aqsa desde o primeiro dia do Ramadã", disse Haniyeh, que descreveu o ataque do Hamas em 7 de outubro em Israel como um movimento para acabar com os ataques israelenses aos territórios e locais palestinos.

Em um discurso televisionado, ele afirmou que o Hamas estava demonstrando flexibilidade nas negociações com Israel, mas ao mesmo tempo estava pronto para continuar lutando. Israel tem dito que qualquer acordo com o Hamas exigiria que o grupo abandonasse "exigências extravagantes".

O Hamas está avaliando uma proposta, acordada por Israel em conversas com mediadores em Paris na semana passada, para um cessar-fogo de 40 dias, que seria a primeira trégua prolongada da guerra de cinco meses. Os dois lados têm delegações no Catar esta semana para definir detalhes.