Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, diz que inquérito de impeachment dos republicanos é "sem fundamento"

"Vocês não têm evidências para basear as teorias de conspiração sem fundamento e motivadas pelo (movimento) MAGA sobre meu pai porque não há nenhuma", disse Hunter Biden, referindo-se ao slogan "Make America Great Again" do provável adversário do seu pai na eleição de novembro, Donald Trump.

Questionado sobre a audiência ao deixar o prédio, Hunter Biden respondeu: "Ótima".

Os republicanos, que controlam a Câmara por uma margem pequena, estão avançando com sua investigação de impeachment mesmo após a pessoa que forneceu as acusações centrais para o caso ser denunciada por mentir ao FBI.

A audiência, que durou quase sete horas, ocorreu pouco antes do prazo final para uma paralisação do governo norte-americano, caso o Congresso não garanta financiamento até o final de semana.

Investigadores questionaram Hunter Biden, de 54 anos, sobre suas atividades comerciais, incluindo seu papel na empresa chinesa CEFC e no conselho da empresa de energia ucraniana Burisma e sobre sua vida pessoal.

O advogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, disse: “Os membros republicanos queriam passar mais tempo falando sobre o vício do meu cliente do que fazer qualquer pergunta que tivesse algo a ver com o que eles chamam de inquérito de impeachment”.