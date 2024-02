Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, testemunhará em investigação de impeachment

Por Makini Brice

WASHINGTON (Reuters) - O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, testemunhará nesta quarta-feira a portas fechadas no inquérito de impeachment contra seu pai, que os republicanos da Câmara dos Deputados dos EUA estão levando adiante mesmo depois que a pessoa que forneceu as acusações no centro de seu caso foi acusada de mentir para o FBI.

Durante meses, os republicanos da Câmara dos Deputados buscaram o testemunho do filho de Biden, pedidos que ele primeiro rejeitou e depois menosprezou ao fazer aparições públicas surpresa no Capitólio.