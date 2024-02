Lula afirma que economia do Brasil crescerá 3% ou mais

O presidente defendeu que "pouco dinheiro na mão de muitos" é distribuição de riqueza, e isso ajudará o país a crescer, com mais recursos circulando, e o governo tomará novas medidas este ano para incentivar isso.

Uma delas, a criação de um empréstimo consignado para trabalhadores em geral. Hoje, a modalidade, que tem juros mais baixos e é descontado diretamente na folha de pagamento, é restrito a servidores públicos, aposentados e pensionistas.

"Vamos anunciar crédito consignado para o conjunto da classe trabalhadora brasileira", revelou.

Desde o final do ano passado Lula revelava preocupação com as estimativas de que o PIB brasileiro iria crescer pouco mais de 1% este ano, e encomendou medidas à equipe econômica para tentar reverter o pessimismo, que se baseava em previsões de depressão da economia global.

A pesquisa Focus, do Banco Central, divulgada na terça-feira, apontou novamente elevação nas expectativas do mercado financeiro para o crescimento do PIB neste ano, passando para 1,75%. Há um mês, estava em 1,60%. No entanto, ainda longe dos 3% previstos pelo presidente.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)