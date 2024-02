Lula cobra "mais responsabilidade" da Vale e defende alinhamento de empresas a modelo de desenvolvimento

No caso do rompimento de estrutura da mineradora em Brumadinho (MG), em 2019, foram indenizadas mais de 15,4 mil pessoas do municípios e outros próximos, totalizando 3,5 bilhões de reais em pagamentos de indenizações cíveis e trabalhistas, além do fechamento do acordo coletivo de quase 38 bilhões de reais com autoridades.

Já no caso do rompimento de barragem da Samarco, joint venture da Vale com a BHP, até dezembro passado, foram destinados 34,7 bilhões de reais em ações de reparação e compensação a cargo da Fundação Renova, responsável por gerir os trabalhos. Nesse caso, um acordo global ainda está em negociação entre mineradoras e autoridades.

Lula voltou a criticar a privatização da Eletrobras durante o governo de Jair Bolsonaro, um tema que tem sido seu assunto desde a campanha eleitoral, e que chamou de "crime de lesa-pátria".

No entanto, o presidente garantiu que não irá tentar reverter a privatização, o que chegou a ser aventado e estudado pelo governo. Uma das alternativas seria recomprar ações que foram colocadas no mercado, já que a forma de privatização foi a de venda de ações pertencentes ao governo federal e diluição da sua participação.

"Não, porque também não vai gastar dinheiro do povo nisso agora. Eu tenho coisa mais importante para fazer, Não vou ficar utilizando o dinheiro", afirmou quando perguntado se poderia tentar reverter.

(Reportagem de Lisandra ParaguassuEdição de Eduardo Simões e Pedro Fonseca)