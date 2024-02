Lula diz esperar vitória de Biden nos EUA e o enxerga como garantia do regime democrático

"Eu tenho uma boa relação com o Biden e eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade", defendeu Lula em entrevista à RedeTV!.

O presidente lembrou iniciativas do democrata em torno do trabalho decente e seu apoio a trabalhadores grevistas, e disse que essa é uma política que quer ver no Brasil e no mundo.

"Então, não tenha dúvida, embora não seja eleitor do americano, não tenha dúvida, sabe? Eu obviamente acho que o Biden é mais garantia para a sobrevivência do regime democrático no mundo e nos Estados Unidos", afirmou.

O presidente norte-americano fez questão de reconhecer a vitória de Lula, em 2022, logo após a confirmação da eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral como uma forma de demonstrar apoio ao processo, e telefonou para Lula logo no dia seguinte. Durante a campanha, emissários norte-americanos fizeram chegar ao então governo de Jair Bolsonaro que não apoiariam qualquer tentativa de invalidar as eleições.

Da mesma forma, o presidente norte-americano telefonou a Lula no dia seguinte aos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro do ano passado, para demonstrar solidariedade.

