Nova York aprova mapa distrital ao Congresso que dá impulso modesto a democratas

Por Joseph Ax

NOVA YORK (Reuters) - A legislatura com maioria democrata de Nova York aprovou um novo mapa parlamentar nesta quarta-feira desenhado para ajudar o partido a recuperar o controle da Câmara dos Deputados na eleição nacional de novembro.

Mas, para certa surpresa, o plano ficou bem aquém do mapa mais agressivamente partidário que muitos observadores esperavam, após parlamentares rejeitarem uma versão bipartidária no começo da semana que havia sido desenhada pela comissão de redistritamento independente do Estado.