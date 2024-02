Os 100.000 votos de protesto em Michigan que mostram o impacto de Israel sobre Biden

SEM MEDO DOS ELEITORES

Os combatentes do Hamas mataram 1.200 pessoas e capturaram 253 reféns em 7 de outubro, de acordo com os registros israelenses, desencadeando o ataque terrestre de Israel a Gaza. As autoridades de saúde do enclave dizem que quase 30.000 pessoas foram confirmadas como mortas desde então.

As autoridades democratas de Michigan prometeram fazer mais para conquistar os eleitores.

"Amanhã é o primeiro dia desta eleição geral", disse o vice-governador de Michigan, Garlin Gilchrist II, aos voluntários que trabalhavam em nome de Biden enquanto os resultados eram divulgados na noite de terça-feira.

"Não temos medo das pessoas que participam da democracia. Não temos medo dos eleitores. Não temos medo das pessoas que estão prontas para se manifestar de boa fé, em sã consciência, porque têm boas intenções", disse ele.

O gerente da campanha de Biden em Michigan, Mike Frosolone, disse a integrantes do partido que seus esforços se voltariam para as eleições gerais no Estado, com batidas de porta em porta, serviços telefônicos e a abertura de vários escritórios em todo Estado.