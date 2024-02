Suprema Corte dos EUA decidirá sobre imunidade de Trump no caso das eleições de 2020

Se Trump recuperar a Presidência, ele pode usar seus poderes para forçar um fim ao processo ou potencialmente dar um indulto a si mesmo por qualquer crime federal.

Em outubro, Trump, tentou se desfazer das acusações com base em sua reivindicação de imunidade contra processos criminais relacionados a ações tomadas por um presidente durante o exercício do cargo. A juíza distrital Tanya Chutkan rejeitou a alegação em 1º de dezembro, o que levou Trump a recorrer no Circuito de Washington.

Em janeiro, um dos advogados de Trump afirmou ao painel de três juízes do Circuito de Washington que mesmo se um presidente vender indultos ou segredos militares, ou até mesmo ordenar que uma unidade de forças especiais assassine um adversário político, ele não poderia ser processado criminalmente a menos que antes sofresse impeachment e fosse condenado pelo Congresso.

Em decisão unânime rejeitando a reivindicação de imunidade de Trump, o painel com três juízes escreveu: "Não podemos aceitar que o gabinete da Presidência coloque seus ex-ocupantes acima da lei para sempre".

A maioria conservadora de 6 a 3 na Suprema Corte inclui três juízes indicados por Trump.

(Reportagem de John Kruzel)