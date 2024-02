Trump e Biden vencem primárias de Michigan, mas democratas fazem voto de protesto por Gaza

Por Nandita Bose e Tim Reid

DEARBORN (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu facilmente as primárias presidenciais democratas em Michigan na terça-feira, mas um voto de protesto dos democratas irritados com seu apoio à guerra de Israel contra o Hamas em Gaza superou as expectativas dos organizadores.

Donald Trump ganhou as primárias presidenciais republicanas do Estado por uma grande margem, fortalecendo seu controle sobre a indicação do partido para a Casa Branca, enquanto Nikki Haley, sua última rival remanescente, ficou em um distante segundo lugar.