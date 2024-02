Autoridades de saúde de Gaza dizem que fogo israelense matou 104 pessoas que aguardavam ajuda

O Hamas advertiu em um comunicado que o incidente poderia levar ao fracasso das negociações que visam um acordo sobre uma trégua e a libertação de reféns.

"As negociações conduzidas pela liderança do movimento não são um processo aberto às custas do sangue de nosso povo", disse, referindo-se às mortes de quinta-feira e dizendo que Israel seria responsável por qualquer fracasso nas negociações.

VÍDEOS MOSTRAM CORPOS EM CAMINHÕES

A guerra em Gaza começou quando o Hamas enviou combatentes para Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 253 reféns, de acordo com os registros israelenses. As autoridades de saúde de Gaza dizem que 30.000 pessoas foram confirmadas como mortas no enclave desde então, com milhares de outras supostamente enterradas sob escombros.

Vídeos publicados nas mídias sociais mostraram caminhões carregando muitos corpos. A Reuters verificou a localização de um vídeo na rotatória de al-Nabulsi, que mostrava vários homens imóveis, bem como várias pessoas feridas.

Outro vídeo, que a Reuters não conseguiu verificar, mostrava pessoas ensanguentadas sendo transportadas em um caminhão, médicos tratando pessoas no chão de um hospital e corpos sendo embrulhados em mortalhas.