Biden é alvo de insatisfação democrata em relação a Israel, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Uma minoria cada vez maior de democratas atribui a culpa pelo conflito ao governo de Israel, que os EUA há muito tempo pressionam para conceder algum tipo de Estado a um território palestino.

Cerca de 22% dos democratas na pesquisa culparam o governo israelense pelo conflito, em comparação com 13% na pesquisa de novembro. Os democratas também disseram, de forma esmagadora, que queriam um candidato presidencial que pedisse um cessar-fogo no conflito.

Cerca de 46% dos democratas na pesquisa Reuters/Ipsos disseram que culpavam o Hamas, contra 54% em uma pesquisa de novembro.

Embora Biden tenha tentado equilibrar seu apoio a Israel com pedidos para que seus militares façam mais para evitar vítimas civis, Trump tem expressado apoio total ao aliado dos EUA, uma posição que parece estar alinhada com as opiniões de muitos republicanos.

Cerca de 62% dos republicanos na pesquisa disseram que preferiam um candidato presidencial que favorecesse o fornecimento de ajuda militar a Israel, enquanto 34% disseram que essa posição era algo negativo.

A pesquisa de âmbito nacional, realizada online, entrevistou 1.185 adultos norte-americanos e tem uma margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.