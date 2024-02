Biden e Trump visitam fronteira sul dos EUA em prévia de disputa eleitoral

Por Steve Holland e Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, o provável candidato republicano à Casa Branca na eleição de novembro, visitarão a fronteira do país com o México nesta quinta-feira, à medida que o grande fluxo de imigrantes na região tem se tornado uma questão cada vez mais importante para os eleitores.

Biden, que tem ficado na defensiva sobre a questão nos últimos meses, usará sua visita à cidade fronteiriça de Brownsville, no Estado do Texas, para tentar constranger os parlamentares republicanos por rejeitarem um esforço bipartidário de endurecer as políticas de imigração após Trump lhes orientar a não dar a Biden uma vitória política.