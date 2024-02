Congresso dos EUA faz último esforço para tentar evitar paralisação do governo

Mas o esforço para que a medida seja aprovada pela Câmara e pelo Senado, liderado pelos democratas, e chegue à mesa do presidente Joe Biden a tempo pode enfrentar obstáculos, especialmente no Senado, onde se espera que alguns republicanos extremistas exijam a votação de emendas em troca de acelerar a aprovação do projeto de lei.

A medida provisória, a quarta necessária para manter as agências federais abertas no ano fiscal de 2024, que começou em 1º de outubro, tem o objetivo de dar tempo à Câmara e ao Senado para aprovar 12 projetos de lei de apropriações a fim de financiar o governo no restante do ano fiscal.

Cerca de dois meses se passaram desde que o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, e o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, concordaram com um nível de gastos discricionários de 1,59 trilhão de dólares para o ano fiscal. Na quarta-feira, os líderes do Congresso chegaram a um acordo sobre uma série de projetos para preencher os detalhes.

Mas a medida, conhecida como resolução contínua ou "CR", já enfrenta oposição de republicanos extremistas na Câmara e pode precisar de uma maioria dos votos democratas para ser aprovada.

Isso pode significar problemas para Johnson, que tem sido pressionado por alguns republicanos a usar uma paralisação como moeda de troca para forçar os democratas a aceitarem políticas conservadoras.

"Estamos fazendo o que os democratas querem fazer, para que seja aprovado no Senado e assinado pela Casa Branca. E isso não é uma vitória para o povo norte-americano", disse o deputado republicano Bob Good, um membro da ala mais conservadora do partido.