Em arriscado negócio de exploração lunar, Intuitive Machines prepara outro pouso este ano

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A Intuitive Machines e seus clientes em transporte de carga para o espaço esperam que a empresa saia mais forte dos problemas ocorridos esta semana em sua missão de pouso na Lua, com melhorias já pensadas para a segunda missão lunar da empresa, depois de a primeira ter sido a mais emblemática já realizada por qualquer empresa privada.

A sonda lunar Odysseus se aproxima nesta quinta-feira do fim de uma missão com duração de uma semana perto do polo sul lunar, depois de uma série de sucessos e fracassos que ilustraram os riscos que a empresa e a Nasa, maior apoiadora da missão, tiveram que superar.