Haddad tem testes negativos para Covid e participará de forma presencial de reunião do G20

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou dois testes de Covid com resultado negativo e participará presencialmente do último dia de reuniões de líderes financeiros do G20 em São Paulo, nesta quinta-feira, de acordo com comunicado da pasta.

Os exames foram realizados na noite de quarta-feira e nesta manhã, depois de o ministro ter ficado em isolamento desde sexta-feira, participando dos eventos do encontro de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais de forma virtual na véspera.

"Sendo assim ..., o ministro cumprirá presencialmente na Bienal do Parque Ibirapuera as agendas do último dia da Trilha de Finanças do G20, sob a presidência do Brasil", disse o comunicado.