Incidente com mortes de palestinos que esperavam ajuda é "tremendamente alarmante" e deve ser investigado, diz Casa Branca

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - A Casa Branca disse nesta quinta-feira que os eventos no norte de Gaza -- nos quais palestinos morreram enquanto esperavam por entrega de ajuda --, são "tremendamente alarmantes" e de profunda preocupação.

"Esse último evento precisa ser investigado minuciosamente", disse a porta-voz da Casa Branca, Olivia Dalton, a jornalistas a bordo do Air Force One.

"Esse evento ressalta a necessidade de (...) expandir a ajuda humanitária para Gaza."