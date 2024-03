Missouri acusa Planned Parenthood de "traficar" menores para praticar abortos

Por Brendan Pierson

(Reuters) - O procurador-geral do Estado norte-americano do Missouri processou nesta quinta-feira uma afiliada da entidade de direitos reprodutivos Planned Parenthood, acusando-a de ajudar menores de idade a viajar para o Kansas para serem submetidas a abortos, sem notificarem seus pais, o que seria uma violação da lei estadual.

O republicano Andrew Bailey cita no processo imagens publicadas pelo grupo conservador Project Veritas no ano passado, com o objetivo de mostrar como um funcionário da Planned Parenthood Great Plains oferece um aborto a uma jovem de 13 anos no Kansas. A lei do Missouri proíbe todos os tipos de aborto, assim como oferecer ajuda a um menor para abortar fora do Estado sem o consentimento dos pais.