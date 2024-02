Na Sicília castigada pela seca, "água é ouro"

AGRIGENTO, Itália (Reuters) - Uma grave seca atinge a Sicília, na Itália, e diante da falta de chuvas no inverno, que deixou os reservatórios no limite, habitantes da ilha italiana se deparam com a necessidade de estocar água potável.

A ilha, que bateu recorde europeu de calor em 2021, com 48,8 graus Celsius, declarou estado de emergência. Dezenas de cidades racionam água para uso agrícola e residencial e disponibilizam suprimentos apenas a cada dois dias.

"Até mesmo fazer chá de ervas ou cozinhar macarrão torna-se uma tarefa cansativa", disse Maria Maneri, estudante e garçonete da cidade de Agrigento, no sul da Sicília, que frequentemente precisa carregar uma sacola pesada com garrafas cheias de água.