Número de mortos em Gaza passa de 30.000 e trabalhador da construção civil vira coveiro

Por Mohammed Salem

RAFAH, Faixa de Gaza (Reuters) - O crescente número de mortos em decorrência da ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza é uma realidade concreta e diária para Ibrahim Ahmed: em vez de construir casas como fazia antes da guerra, ele cava sepulturas.

Deslocado de sua casa, como a maioria da população de 2,3 milhões de habitantes de Gaza, Ahmed passa seus dias no cemitério Tal Al-Sultan, na área de Rafah, preparando fileiras de túmulos no terreno arenoso e marcando-os com blocos de cimento, devido à falta de lápides.