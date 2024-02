Oposição russa se mobiliza em apoio a manifestante pró-Navalny que está detido

Por Lucy Papachristou

LONDRES (Reuters) - Uma pessoa se aproximou de manifestante russo e apertou sua mão, agradecendo-o por sua coragem. Outra se dirigiu às lojas para comprar produtos de higiene, alimentos e livros para levar para ele na detenção.

Andrei Vyazov foi preso em 16 de fevereiro na cidade de Krasnodar, no sul do país, um dos mais de 400 manifestantes detidos em eventos em toda a Rússia em memória de Alexei Navalny, o crítico mais feroz do Kremlin que morreu este mês em uma colônia penal no Ártico.