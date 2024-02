PF cumpre 7 mandados de prisão em novas fases de investigações sobre ataques em Brasília

"Além disso, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que a quantia dos danos causados ao patrimônio público possa chegar à cifra de 40 milhões de reais", acrescentou a corporação.

Entre os alvos de mandados de prisão, conforme uma fonte da PF, estão dois empresários sócios de uma rede de supermercados atacadistas da capital, Adauto Lucio de Mesquita e Joveci Xavier de Andrade. Eles são suspeitos de terem financiado a permanência de pessoas no QG do Exército de Brasília.

A reportagem não encontrou de imediato a defesa dos dois para comentário.

Foi do QG que, no dia 8 de janeiro de 2023, vândalos apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro, inconformados com a derrota eleitoral dele no pleito presidencial do ano anterior, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do STF.

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", disse a PF.

DEPREDAÇÃO DA PF