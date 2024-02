Primeiro-ministro do Japão enfrenta comitê de ética, com popularidade e orçamento em risco

A oposição havia exigido uma audiência pública completa que incluiria cinco membros importantes envolvidos no escândalo. O PLD defendeu a realização de uma sessão fechada.

"Como líder do PLD, peço desculpas de coração por essa questão de arrecadação de fundos ter levantado suspeitas e causado desconfiança na política entre as pessoas", disse Kishida no discurso de abertura.

Kishida não está diretamente envolvido no escândalo, mas disse durante o interrogatório que não organizaria mais nenhuma festa para arrecadação de fundos durante seu mandato como primeiro-ministro.

Ele também pediu um sistema jurídico que responsabilize tanto os contadores quanto os legisladores por suas finanças.

O apoio a Kishida e ao seu partido governista caiu para seu ponto mais baixo desde que Kishida assumiu o posto em 2021, com a aprovação do primeiro-ministro pendurada em 25% e o apoio ao PLD em cerca de 30%, de acordo com uma pesquisa da NHK no início de fevereiro.

As negociações sobre a audiência também ameaçaram atrasar o orçamento fiscal de 2024, que Kishida espera aprovar na câmara baixa até 2 de março para garantir os 30 dias necessários para que um orçamento seja adotado automaticamente antes do início do ano fiscal em abril.