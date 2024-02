Príncipe William expressa preocupação com aumento do antissemitismo no Reino Unido

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico William disse que estava extremamente preocupado com o aumento do antissemitismo no Reino Unido durante uma visita a uma sinagoga de Londres nesta quinta-feira, quando retornou às funções públicas dois dias depois de misteriosamente se retirar de um evento real de alto nível.

Uma semana depois que o herdeiro do trono pediu o fim da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, dizendo que "muitos já foram mortos", William se encontrou com jovens embaixadores do Holocaust Educational Trust, que estão tentando combater o ódio em meio ao aumento de abusos e ataques à comunidade judaica britânica.