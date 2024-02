Putin promete pelo menos US$110 bi em apoio estatal conforme eleição se aproxima

Por Vladimir Soldatkin, Darya Korsunskaya e Alexander Marrow

MOSCOU, 29 Fev (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta quinta-feira pelo menos 110 bilhões de dólares em apoio extra do Estado, como subsídios fiscais para famílias com filhos e fundos adicionais para regiões com baixas taxas de natalidade, antes de uma eleição que ele quase certamente vencerá.

As promessas pré-eleitorais, com áreas de gastos que variam de pagamentos sociais a infraestrutura pesada, devem custar à Rússia mais de 10 trilhões de rublos (109,9 bilhões de dólares) nos próximos seis anos, de acordo com cálculos iniciais da Reuters.