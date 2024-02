Rússia multa editor de jornal por "desacreditar o Exército"

MOSCOU (Reuters) - Autoridades russas multaram nesta quinta-feira o jornalista Sergei Sokolov, editor do jornal independente Novaya Gazeta, após detê-lo, por desacreditar o Exército, informou seu jornal.

Sokolov disse não concordar com a acusação.

O caso teve origem em um artigo publicado no Novaya Gazeta em dezembro de 2023, intitulado "Nobody's boys", sobre órfãos russos que assinaram contratos com o Exército para lutar na Ucrânia, informou o canal oficial do sistema judicial de Moscou no Telegram.