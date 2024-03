Texas combate maior incêndio florestal da história

Por Nathan Frandino e Rich McKay e Brendan O'Brien

CANADIAN, Texas (Reuters) - Bombeiros lutavam nesta quinta-feira contra um incêndio florestal que já se tornou o maior da história do Estado norte-americano do Texas, após queimar mais de 1 milhão de acres de pastagens e matas e destruir casas em pequenas cidades na região de Panhandle.

O incêndio dobrou de tamanho desde quarta-feira e, na manhã desta quinta, havia só 3% de contenção, de acordo com o Serviço A&M Forest, do Texas. Os bombeiros aproveitaram uma breve pausa nos ventos que varreram a região pouco povoada nos últimos dias para erguer barreiras e apagar pontos de fogo em árvores caídas e na grama.