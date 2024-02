Ucrânia repele ataques russos, mas situação é difícil, diz general

KIEV (Reuters) - As forças ucranianas afastaram tropas russas do vilarejo de Orlivka, a oeste de Avdiivka, mas a situação no front oriental continua difícil, disse o chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, nesta quinta-feira.

Orlivka fica a menos de 2 quilômetros a noroeste de Lastochkyne, que foi recentemente ocupada pelas forças russas.

Na semana passada, as forças russas capturaram a cidade estratégica de Avdiivka, no leste da Ucrânia, após um ataque de meses, e estão pressionando várias outras áreas ao longo da linha de frente, segundo as autoridades ucranianas.