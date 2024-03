Militares dos EUA lançarão alimentos e suprimentos por via aérea em Gaza, anuncia Biden

Pelo menos 576.000 pessoas na Faixa de Gaza -- um quarto da população do enclave -- estão a um passo da fome, de acordo com o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

Autoridades de saúde de Gaza disseram que as forças israelenses mataram mais de 100 pessoas que tentavam chegar a um comboio de ajuda humanitária perto da Cidade de Gaza na quinta-feira, enquanto os palestinos enfrentam uma situação cada vez mais desesperadora após quase cinco meses de guerra, que começou com um ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Israel atribuiu a maior parte das mortes às multidões que se aglomeraram em torno dos caminhões de ajuda, dizendo que as vítimas foram pisoteadas ou atropeladas. Uma autoridade israelense também disse que as tropas haviam, "em uma resposta limitada", disparado posteriormente contra multidões que consideravam uma ameaça.

Com as pessoas comendo ração animal e até cactos para sobreviver, e com os médicos dizendo que as crianças estão morrendo nos hospitais devido à desnutrição e à desidratação, a ONU disse que enfrenta "obstáculos esmagadores" para conseguir ajuda.

David Deptula, general de três estrelas aposentado da Força Aérea dos EUA, que já comandou a zona de exclusão aérea sobre o norte do Iraque, disse que os lançamentos aéreos são algo que as Forças Armadas dos EUA podem executar com eficácia.

"É algo que está bem em linha de suas missões", disse Deptula à Reuters.