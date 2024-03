Bombeiros do Texas combatem incêndio florestal antes de vento retornar

As chamas, que estão concentradas na região rural de Canadian, no Texas, que tem uma população de apenas 2.600 pessoas, espalharam-se até a fronteira do Estado com o Oklahoma, mataram duas pessoas, incendiaram dezenas de casas e transformaram pastos em cinzas.

Cenas apocalípticas de milhares de cadáveres de gado chocaram nesta sexta-feira a então próspera região de Canadian, de acordo com Wes Avent, que é dono de uma loja de suprimentos rurais.

“Agora, nossa maior tarefa é alimentar o gado que sobreviveu”, afirmou Avent. "Precisamos levar comida e feno para esses caras o mais rápido possível."

Embora os bombeiros tenham controlado parte do incêndio, o perigo ainda não passou, de acordo com Sean Dugan, porta-voz do serviço florestal: “Estamos analisando os próximos dias quentes e secos, e que terão vento”, afirmou. “Esses combustíveis pesados voltarão a ganhar vida com o tempo seco e com o vento, alimentando as brasas e levando-as para combustíveis que ainda não queimaram.”

Até ao momento, foram destruídas entre 400 e 500 estruturas, com base numa "avaliação preliminar" que provavelmente mudará, disse o governador do Texas, Gregg Abbott, numa conferência de imprensa nesta sexta-feira.

"Enfrentamos enormes perigos potenciais de incêndio à medida que nos aproximamos deste fim de semana", disse Abbott. "Ninguém pode baixar a guarda."