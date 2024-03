Cubanos se conformam com aumento dos custos depois de forte alta da gasolina

"Para mim, pessoalmente, isso significa que terei de economizar mais e dirigir menos", disse Collado à Reuters em uma entrevista da janela de seu pequeno Kia cinza.

Como muitos cubanos, o engenheiro civil e morador de Havana disse que entendia a necessidade dos aumentos de preços.

"A gasolina em Cuba era a mais barata do mundo... Estávamos distribuindo a gasolina", disse ele. "Mas um aumento (no preço do combustível) deve ser acompanhado por um aumento correspondente nos salários."

Até sexta-feira, o combustível de Cuba estava de fato entre os mais baratos do mundo, de acordo com o banco de dados online GlobalPetrolPrices.com, com um litro de gasolina "Especial" (94 octanas) sendo vendido por 30 pesos, ou menos de 0,10 dólar, na taxa de câmbio atual do mercado negro.

De acordo com o novo esquema de preços, um único tanque de combustível de 40 litros custará 6.240 pesos, ou cerca de 20 dólares pela taxa de câmbio do mercado negro, bem acima do salário médio mensal do Estado em 2023, de 4.856 pesos, ou 15,66 dólares.

As autoridades afirmam que o aumento do preço do combustível -- que inclui a venda de parte da gasolina em dólares -- ajudaria Cuba a comprar mais combustível para conter os apagões e a escassez de combustível na ilha caribenha.