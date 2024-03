Descoberta nova espécie de anaconda amazônica, a maior cobra do mundo

"O que queríamos era usar as anacondas como uma espécie indicadora do tipo de dano causado pelos derramamentos de petróleo que assolam Yasuni, no Equador, porque a extração de petróleo está absolutamente fora de controle", disse o pesquisador Bryan G. Fry.

Fry - um professor australiano de biologia da Universidade de Queensland que há quase 20 anos investiga espécies de anaconda encontradas na América do Sul - disse à Reuters que a descoberta permite mostrar que as duas espécies se separaram uma da outra há quase 10 milhões de anos.

"Mas a parte realmente surpreendente é que, apesar dessa diferença genética e do longo período de divergência, os dois animais são completamente idênticos", afirmou ele.

Embora as cobras anacondas verdes sejam muito semelhantes visualmente, há uma diferença genética de 5,5%, o que surpreendeu os cientistas.

"É uma quantidade incrível de diferença genética, especialmente quando você a coloca no contexto de que somos apenas 2% diferentes dos chimpanzés", disse Fry.

As anacondas são fontes de informação incrivelmente úteis para a saúde ecológica da região e para os possíveis impactos sobre a saúde humana dos vazamentos de petróleo, segundo Fry.